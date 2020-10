El CD Arenteiro anuncia que el partido contra el Arzúa será a puerta cerrada

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 07/10/2020 09:15 h

Desde las doce de la noche de hoy entran en vigor en la provincia de Ourense las nuevas restricciones sanitarias impuestas para intentar frenar el avance del covid-19. En O Carballiño, donde las restricciones pasan a ser de nivel dos, el club Arenteiro ha decidido ya adelantarse a esa nueva situación y acaba de anunciar que el encuentro que se celebrará este miércoles a las siete de la tarde contra el CSD Arzúa, será a puerta cerrada. «Tendo en conta as restriccións previstas no Carballiño e atendendo a un criterio de prudencia» anuncian que se adelantan a las medidas previstas ya desde la tarde de hoy, por lo que no habrá espectadores en el encuentro de esta tarde, que transcurrirá a las siete de la tarde.

La medida se toma apenas dos semanas después de que el club permitiera de nuevo el acceso al campo del público.