Dos positivos por coronavirus obligan a reorganizar Emerxencias de O Carballiño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

06/10/2020 11:28 h

El Concello do Carballiño procederá a reorganizar el Grupo Municipal de Emerxencias tras haber sido detectados dos positivos por covid-19 entre los miembros de dicha agrupación. Los afectados permanecen en sus domicilios y desde el pasado día 30 de septiembre no acuden a las instalaciones del Grumir carballiñés. Las instalaciones del Grupo Municipal de Emerxencias han sido desinfectadas y no se han registrado por el momento nuevos positivos en el colectivo.

Debido a las bajas temporales, el departamento de Seguridade e Personal del Concello do Carballiño procederá a reorganizar la agrupación «co obxectivo de cubrir as quendas de traballo correspondente». Ante la falta de efectivos no se podrán mantener los servicios durante las 24 horas, todos los días, por lo que habrá algunos turnos que no se podrán cubrir. A pesar de esta circunstancia, desde el Concello do Carballiño se indica que se garantiza «que se seguirán efectuando as desinfeccións dos accesos aos centros educativos, centro de saúde, Concello e demais espazos públicos da vila, que realiza diariamente o Grumir». Desde la administración local se apela a la responsabilidad ciudadana ante el aumento de casos de coronavirus que se está registrando en la villa.