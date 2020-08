O Carballiño registra un brote tras dar positivo dos contactos del turista de República Dominicana

0

Ourense 02/08/2020 13:55 h

Dos de las personas con las que ha estado en contacto estos días el turista procedente de Santo Domingo que ayer dio positivo en coronavirus, también están contagiadas. Se trata de dos mujeres de su entorno. Los tres está en aislamiento domiciliario en O Carballiño, en lo que se ha convertido en un brote. Ninguno de los tres tiene síntomas.

El caso inicial se detectó después de que el hombre se inscribiese en el registro obligatorio impuesto por la Xunta para viajeros procedentes de 137 países y cinco comunidades autónomas. Al ver el lugar desde el que llegaba, desde el departamento de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, se decidió hacerle una PCR preventiva. Y fue así cómo se conoció el positivo ayer por la tarde. Se activó entonces el protocolo para localizar a todos sus contactos, a los que se les ha ido haciendo el test. El resto de contactos han dado negativo, pero deberán seguir en cuarentena durante 14 días. Durante ese tiempo seguirán siendo monitorizados por la Xunta, para hacerles de nuevo la PCR en caso de que presenten síntomas.

Desde Sanidade recuerdan la importancia de seguir el protocolo en el registro obligatorio, que permite «actuar preventivamente e actuar precozmente evitando a extensión de contaxios».

El alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, asegura que la información que le ha dado la Xunta es que el brote está controlado. En este sentido se ha mostrado tranquilo. «Dinme que non me preocupe en exceso porque está controlado, e así o tomamos, aínda que con cautela», dice Fumega. Entiende que al haber sido detectado gracias al registro obligatorio se evitó que se propagase el virus por la localidad, y se atiene a lo que digan las autoridades sanitarias. El brote se ha detectado en la víspera de que comiencen las Xornadas Gastronómicas del Pulpo, que este año sustituyen a la Festa do Pulpo.