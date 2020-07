0

La Voz de Galicia Xiana Fole Garza

28/07/2020 05:00 h

Lucía Lamas, nada en O Carballiño no ano 2000, foi a candidata ó certame Miss World Spain pola provincia de Ourense. O concurso tivo lugar a semana pasada en Oropesa del Mar, na Comunidade Valenciana. A carballiñesa non gañou, pero quedou de quinta na proba multimedia. «Púxenme moi contenta porque ese é o voto do público da miña provincia. Estou súper agradecida por toda a xente que descargou a aplicación e votou por min», agradece Lucía.

Máis alá de vitorias ou derrotas, di quedarse coa experiencia e coa súa motivación, de carácter social. «Eu decidín participar polo lema do certame, ‘beleza cun propósito’. Aproveitar o feito de estar no certame para dar visibilidade a unha causa social, como no meu caso foi o cancro infantil», conta. Aínda que a natureza destes concursos poden xerar controversia na sociedade actual, Lucía non está de acordo con esa crítica. «Non gaña a muller con mellor físico, senón a máis completa», di.

A carballiñesa tamén sinala que, se ben estes certames non son algo «necesario», si son unha forma de axudar profesionalmente a quen queira dedicarse ó mundo da moda. «Concretamente Miss Mundo é un concurso que prima outros valores máis alá da beleza física», conclúe Lucía. Esta tamén foi unha ocasión de dar a coñecer a moda ourensá, pois durante as probas Lucía vestiu roupa de Silvia Fernández Atelier e Angélica Moda, ambas da provincia.