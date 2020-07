Camarera de vocación

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 15/07/2020 05:00 h

María Batán es una lalinense de 21 años, apasionada del mundo del servicio hostelero. Hace apenas un mes que terminó sus estudios en la Escuela de Vilamarín y lleva unos cuantos trabajando en O Carballiño. «Estoy en una coctelería aunque también cuidamos mucho los cafés y tenemos un montón de destilados», dice. La otra parte de su trabajo está relacionada con el mundo del cátering y los eventos. «Me encanta. Trabajamos tanto con presentaciones de alguna bebida como con el servicio en bodas o celebraciones. Si me piden un combinado dentro de un globo, me las ingenio para conseguirlo», admite.

A María la tremenda vocación que transmite le viene de familia: «Mi abuelo y mi padrino eran camareros de bodas. Antiguamente no había tanta formación académica al respecto como hay hoy en día. Sin embargo ellos eran los mejores, desde muy pequeña me gustó ayudarles y que me enseñasen cómo era la manera correcta de hacer las cosas en la mesa», recuerda. Por ahora, la joven está feliz en su etapa carballiñesa y ya acumula en su currículo dos premios como mejor barista de escuelas, el José Rodríguez-Moldes Rey y uno de un concurso en Foz. «Siempre me dijeron que esta profesión sería dura y sin embargo nunca lo dudé. Me parece un sector muy bonito, me encanta atender al cliente y preparar los combinados y todavía me queda mucho camino por andar». Se plantea estudiar la oposición para enseñar a otros. «Me gustaría animar a los que vengan detrás, enseñarles a valorar nuestro trabajo y a dignificarlo como merece. Dicen que cualquiera vale para ser camarero y a mí me parece que para nada», termina.