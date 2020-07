El PP reclama fórmulas de conciliación y apertura de parques infantiles en O Carballiño

0

La Voz de Galicia

OURENSE 09/07/2020 14:39 h

El grupo municipal del PP en O Carballiño denunció el hecho de que el gobierno local no organizara aún un campamento de verano ni abriera los parques infantiles, cuado otros concellos cercanos con menos habitantes ya cuentan con actividades para sus niños.

«Dende o Grupo Popular, esiximos que o goberno municipal se poña a traballar no que lle importa as persoas, e xa que non son capaces de antepoñerse ás necesidades da veciñanza, como sería o lóxico, o fagan polo menos agora, xa que é un reclamo en moitas familías e da totalidade de cativos», explicaron los representantes del PP en la corporación.