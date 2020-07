O Carballiño cancela la Festa do Pulpo y celebrará unas jornadas gastronómicas en agosto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

OURENSE 08/07/2020 16:16 h

El Concello de O Carballiño confirmó que la tradicional Festa do Pulpo no se celebrará este año como tal, aunque sí se desarrollarán unas jornadas gastronómicas en la villa durante los días 3 y 9 de agosto, con protagonismo espercial para el pulpo á feira, que se podrá degustar en bares, mesones y restaurantes del casco urbano, que ofrecerán un menú típico, con manjares como la carne ao caldeiro y la empanada, además de otras posibles ofertas culinarias de la hostelería local.

También se confirmó desde el consistorio que se autorizará la instalación de puestos de pulpo en las calles y plazas de la villa, de un modo semejante a los días de feria, e incluso se permitirá algún emplazamiento más, con el objetivo de facilitar que las personas que deseen degustar el pulpo en O Carballiño lo puedan hacer cualquier día de esa semana, evitando posibles aglomeraciones. Con la finalidad de garantizar la separación de seguridad, así como el cumplimiento de la normativa sanitaria por el covid 19, se recomienda reservar mesa en los establecimientos hosteleros de la villa, sobre todo el viernes 7 de agosto, el sábado 8 y el domingo 9.

Precisamente, estos tres últimos días son los que reunirán a mayor número de pulpeiros cociendo en las calles y plazas, tal y como manifestaron a los concelleiros de Turismo e Cultura, Manuel Dacal y Diego Fernández, respectivamente. También se reunieron con el sector hostelero, para hablar del menú que se ofrecerá durante esos días, además de otros detalles.

Durante la citada semana también habrá actos culturales de pequeño formato, tanto infantiles como para adultos, con aforo limitado a 150 persoas, que tendrán lugar en la Praza Maior, en el entorno da Veracruz y en el Parque Municipal, con sillas desinfectadas y cumpliendo estrictamente las medidas de separación y prevención sanitaria establecidas para este tipo de actos, como llevar mascarilla y lavar las manos con geles hidroalcólicos a la entrada. Pese a celebrarse al aire libre, estos recintos estarán acotados por vallas.

Cine, teatro y música, con preponderancia de los grupos locales, permitirán mantener viva la actividad cultural en O Carballiño, pero evitando calquier aglomeración. A Policía Local velará polo cumprimento de las prohibiciones, incluida la organización de botellones, que no se permitirá en nigún caso. Al no celebrarse la Festa do Pulpo como tal, tampouco tendrá lugar ninguno de los actos programados en años anteriores, como la tapa gigante de pulpo, o la Festa das Camisetas, entre otros.