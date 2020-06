Emplazan al Concello do Carballiño a que aclare si habrá campamentos de verano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/06/2020 15:04 h

El grupo mayoritario de la oposición municipal carballiñesa, el PP, ha emplazado al grupo de gobierno a que aclare si habrá medidas de conciliación este verano. Desde las filas populares se asegura que no se sabe nada «sobre a posible posta en marcha de campamentos de verán por parte do Concello do Carballiño, que se fan necesarios tanto para desfrute dos cativos como para unha mellor conciliación familiar. A súa convocatoria xa está a chegar tarde, pois nin virtual nin moito menos presencialmente os rapaces xa non terán clases a partires de principio da semana que entra».

Al mismo tiempo que los populares piden al grupo de gobierno que encabeza el socialista Francisco Fumega que informe sobre si habrá, o no, campamentos de verano, se contrapone dicha situación con lo anunciado por la Xunta de Galicia. Desde el Ejecutivo gallego se ha anunciado que este verano, por vez primera, la Residencia de Tempo Libre acogerá un campamento juvenil, dentro del programa Campaña de Verán 2020.