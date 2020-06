O Cineclub Carballiño retomará a súa programación habitual en setembro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

12/06/2020 05:00 h

O día 6 de marzo foi a última das proxeccións do Cineclub Carballiño. O estado de alarma e a problemática derivada do coronovirus deixou sen actividade á veterana entidade cineclubista, que agora anuncia que retomará a súa programación habitual en setembro. Así o decidiron os responsables do Cineclub Carballiño despois de analizar a actual situación e as alternativas que se podían tomar. Dende o coletivo sinalan que cren «que o máis prudente de momento é esperar a que se normalice toda a situación sanitaria, desexando que en setembro poidamos voltar ao noso traballo habitual. Estamos preparando a nosa volta para primeiros de setembro, tan pronto o Auditorio do Carballiño estea libre e en condicións axeitadas de seguridade».

De cara ao verán manterase, un ano máis, o proxecto Flores de cine. Será en xullo e as datas das proxeccións ao aire libre no barrio de Flores están aínda por concretar.

En canto ao verán, faremos un ano máis Flores de Cine, no mes de xullo, en datas que estamos a concretar xa que dado que vai haber varias sesión de cine ao aire libre a cargo do Concello ímonos coordinar con eles para que as nosas ofertas sexan complementarias. Cando teñamos pechadas datas e películas mandarémosvos máis información.