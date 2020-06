O Carballiño firmará un convenio con la Xunta para contratar dos agentes turísticos

0

La Voz de Galicia

12/06/2020 15:16 h

El Concello do Carballiño está ultimando el acondicionamiento de la oficina de turismo para afrontar la nueva temporada. Debido a la reforma de la Alameda, para acoger el nuevo parque infantil, se ha tenido que desplazar la Oficina de Turismo do Carballiño y esta circunstancia se está aprovechando para «renovar a súa imaxe, que a partir de agora resultará máis consubtancial coa función que desempeña». Las dependencias municipales están siendo decoradas con fotografías de los monumentos más característicos de O Carballiño: el templo de la Veracruz, el parque municipal, los balnearios de O Carballiño y As Caldas de Partovia, el parque etnográfico del Arenteiro o la Festa do pulpo son algunos de los motivos elegidos para la promoción turística de la villa. Con estos referentes «trátase de sintentizar en imaxes os principais atractivos turísticos do Carballiño, ao tempo que se mellora o aspecto xeral da oficina, que hai tempo que non se renovaba e que é o principal centro de información turística da vila e comarca durante o verán». El Concello firmará un convenio con la Xunta de Galicia para poder contratar a dos agentes turísticos para la temporada; la previsión inicial pasa por abrir la oficina de turismo antes de que finalice el presente mes de junio y estará en funcionamiento hasta el mes de septiembre. Estará abierta al público todos los días de la temporada, en horario de mañana y tarde.