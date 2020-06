Los vecinos de la calle Saleta, de O Carballiño, rechazan el proyecto de mejora del vial

0

La Voz de Galicia

02/06/2020 05:00 h

El Concello do Carballiño hace tiempo que está desarrollando un proyecto integral de mejora de los viales de la villa y de los accesos a las parroquias. Desde Espazo Común se ha denunciado que existe un importante malestar en la calle Saleta, según han trasladado los vecinos de la misma a esta formación, porque el proyecto que se está ejecutando no se corresponde con lo acordado entre dichos residentes y el alcalde. La formación señala que los vecinos «argumentan que tiñan un acordo co goberno municipal e nomeadamente co alcalde polo que se ía ensanchar o vial ata os 10 metros que indica o PXOM, renovar as canalizacións da auga, construír beirarrúas en ambas marxes, instalar nova iluminación e algunhas outras melloras». El acuerdo para arreglar la calle Saleta está vinculado al presupuesto del 2017 y al acuerdo alcanzado en su momento por PSOE y Alternativa Veciñal «e xa daquela houbo reunións e visitas a tódolos propietarios que deixaron claro o seu compromiso de ceder terreos para que a rúa fora urbanizada como merece por fin». El proyecto de arreglar las calles Saleta, Solana, San Benito y Madalena fue adjudicado a la empresa porriñesa Lemos Martínez por un importe de 124.078 euros. Los vecinos están molestos ya que según denuncia Espazo Común «non se ensancha o vial, non se constrúen beirarrúas como se acordara e non se renova a iluminación», lo que ha provocado las quejas que ya se han trasladado el Concello por parte de los residentes en la calle Saleta.