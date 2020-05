La Festa do Pulpo de este año será en honor a los sanitarios

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 31/05/2020 14:23 h

El Concello de O Carballiño ha decidido dedicar la próxima Festa do Pulpo, la número 58, a todo el personal sanitario que ha trabajo durante los últimos meses en primera línea de la lucha contra el covid-19. Junto a ellos, otros muchos profesionales han tenido que trabajar sin descanso desde que comenzó la crisis, a quienes también se homenajeará durante la celebración estrella carballiñesa.

La Festa do Pulpo de este año será el 9 de agosto y no tendrá carácter multitudinario. En esta ocasión, el aforo será mucho más reducido y se tomarán todas las medidas establecidas para evitar riesgos. Desde el Concello, recalcan que la celebración estará a expensas de la evolución de la pandemia durante los meses de junio y julio, aunque, en la medida de lo posible, se intentará mantener un programa de actividades variado durante la primera semana de agosto en las plazas de O Carballiño.

El día grande, el 9 de agosto, se establecerá un sistema que permita poder llevar a cabo la fiesta entre el parque municipal y los establecimientos hosteleros del casco urbano, para evitar aglomeraciones y respetar las normas de separación, mientras el pulpo se convierte en el gran protagonista. El programa de las fiestas se publicará a lo largo de las próximas semanas, cuando se conozca las normas marcadas para este tipo de eventos culturales, festivos y gastronómicos.

El PP habla de irresponsabilidad

La reacción del PP de O Carballiño no se ha hecho esperar. La oposición popular considera que anunciar la intención de llevar a cabo la Festa do Pulpo sin presentar un plan concreto puede dañar la propia celebración. «É unha irresponsabilidade total falar da edición do 2020 cando non existe un plan de actividades posibles que contemplen un primeiro informe sanitario, de seguridade ou que fale de posibles variables», afirman en un comunicado. Y recalcan: «Antes incluso de falar da Festa do Pulpo, deberíase de concretar que se vai a facer con actividades que teñen lugar en xullo, como pode ser o carnaval de verán ou a Festa da Liorta; plantexar unha apertura segura e inmediata das piscinas ou fixar un protocolo claro de utilización das pallozas e do cámping con persoas procedentes de calquera lugar».