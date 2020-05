Reclaman medidas de conciliación al Concello do Carballiño

0

29/05/2020 15:57 h

La portavoz del BNG de O Carballiño, Sofía García, ha emplazado al grupo de gobierno municipal a que ponga en marcha medidas de conciliación laboral y familiar «e se deixe de agocharse detrás da incerteza como xustificación desta parálise». En su iniciativa, la representante nacionalista en la corporación municipal recordó que las familias «teñen dereito a saber se desde o Concello se vai apoiar e facilitar a conciliación, así como reforzar as actividades dirixidas ás crianzas. Levamos agardando desde o ano pasado a que se defina con claridade e se informe por parte da concelleira de Servizos Sociais como se vai configurar o Servizo de Conciliación da Vida Familiar e Laboral, que tipo de xornadas se van a prestar e si se inclúe o servizo de comedor no Verán Divertiño». Según Sofía García, las medidas que se adoptaron durante el estado de alarma han dejado en evidencia la falta de planificación del Concello do Carballiño en materia de conciliación laboral y familiar y emplaza al gobierno municipal a que no siga aplazando este tema.