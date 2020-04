O Carballiño mejora la carretera entre As Caldas y O Torrón

0

16/04/2020 15:10 h

El Concello do Carballiño ha retomado el proyecto de obras que contempla la mejora de los viales del municipio y de las calles del casco urbano. Dicha línea de trabajo ha vuelto a la normalidad con el comienzo de las obras de asfaltado y mejora de los márgenes de la carretera del vial que discurre entre As Caldas y O Torrón. Los trabajos se ejecutan en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense y «forman parte dun conxunto de proxectos que se desenvolverán durante este ano, e moitos dos cales comezarán as próximas semanas». El Concello carballiñés destina cerca de 600.000 euros, procedentes del remanente de tesorería del 2018, a estos proyectos y en los mismos se incluyen actuaciones como «mellora de saneamento, asfaltado e beirarrúas nas rúas Saleta, Magdalena, San Benito e Solaina; Baleares, Rioxa, País Vasco, Navarra, Aragón, Extramadura, Madrid e Cataluña; Bearíz, Boborás, Leiro, Maside, Punxín e San Amaro e as de Eusebio Lorenzo e Blanco Amor. Así como o plan de iluminación led entre O Torrón e As Caldas». Con los fondos de la administración local también se acometerán las actuaciones de renovación del saneamiento en Baixada a Flores y la calle Azucena, la mejora de diversas calles de Arcos y la ampliación de la rotonda de Flores en Aquilino Sánchez.

En el conjunto de proyectos que se acometerán en colaboración con otras administraciones figuran el plan de cambio de iluminación led en parroquias del rural, mejoras en el paseo del río Arenteiro, asfaltado entre Mudelos y Paciños, en el entorno del pabellón Paco Chao y el asfaltado de las calles Volante, Pico Sacro y Pena Grande. En conjunto, se destinan cerca de 1,5 millones de euros a estas actuaciones.