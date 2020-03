Música polo 8M no Carballiño

O acto do Carballiño tivo lugar no salón de plenos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 09/03/2020 19:20 h

Profesorado e alumnado dos centros educativos da Uceira, Sagrado Corazón, Vila do Arenteiro, IES nº 1 e IES Chamoso Lamas, así como a escola infantil Trastes, Bo Día Familia, Cruz Vermella, Asdifica e Aspadisi, participaron no acto institucional do Día da Muller, no que interviñeron o alcalde, Francisco Fumega, e a concelleira de Igualdade, Guadalupe Sobrado, que leu un manifesto.

O acto foi presentado pola profesora do IES Chamoso Lamas e integrante do grupo de teatro Dar Trela, Clara Vázquez, e contou coa colaboración da profesora do Conservatorio Celia Salceda e Alba González, que interpretaron dúas cancións.