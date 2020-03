Espazo Común califica de «extremadamente nocivo» el presupuesto de O Carballiño

0

09/03/2020 05:00 h

El grupo de gobierno del Concello do Carballiño ha convocado para este martes el pleno para la elección de las personas que deberán formar parte de las mesas electorales y para someter a aprobación el documento del presupuesto municipal para el presente año. El documento que el PSOE ha remitido a los grupos de la oposición contempla una propuesta de presupuesto de casi 9,5 millones de euros para el ejercicio 2020 y desde Espazo Común ya se ha anunciado que se solicitará que se retire la propuesta por considerar que los presupuestos elaborados por el grupo de gobierno que preside Francisco Fumega «son extremadamente nocivos para o futuro do Carballiño». Para la formación que lidera Pachi Vázquez «as contas que pretende aprobar o goberno socialista son un reflexo da desnortada política que está a padecer a nosa vila onde se priorizan as tapas e os cantos de taberna por riba das necesidades dos cidadáns. Pan e circo». Así, se incide en aspectos como que el capítulo de personal se incrementa en un 13,66 %, hasta un coste superior a los 4,1 millones de euros y que, por el contrario, las inversiones bajan en un 50 % -desde los 571.627 euros del 2019 a los 285.518 euros que se proponen para el 2020-. Otro de los aspectos en los que se incide desde Espazo Común es en preguntarse «onde quedan logo as inversións prometidas para a dinamización do Parque Etnográfico, a Casa da Xuventude, o arranxo da rúa Ourense, a ampliación do Parque Empresarial, as melloras tan necesarias nas nosas parroquias ou tantos outros compromisos adquiridos». Llaman la atención desde EsCo sobre el hecho de que se incrementan las partidas para fiestas y para las subvenciones concedidas de forma discrecional por parte del grupo de gobierno. El pleno de los presupuestos se celebrará el martes, a partir de las 10.00 horas.