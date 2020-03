El PP de O Carballiño no participará en los actos del 8M

0

06/03/2020 21:01 h

Tal y como había anunciado tras el pleno del pasado lunes, el PP no participará en los actos del Día Internacional da Muller organizados por el Concello do Carballiño en señal de repulsa por el incidente protagonizado pol el concejal Manuel Sotelo. El edil socialista interrumpió reiteradamente a la portavoz del BNG, Sofía García, y acabó instándola a que rematase su intervención, lo que provocó que la nacionalista renunciase a seguir haciendo uso de su turno de palabra. Aunque el alcalde Francisco Fumega intervino para pedir disculpas a la representante del BNG toda la oposición municipal hizo pública su repulsa a la actuación de Manuel Sotelo -también desde Podemos Unidas, que no cuenta con representación pero cuyo responsable local, Manuel Nogueira, se encontraba en el pleno-. Aunque el concejal del PSOE compareció en rueda de prensa el miércoles para pedir disculpas -señaló que no lo haría personalmente con Sofía García porque ya lo hacía en público dirigiéndose a la portavoz del BNG, a la corporación y a los vecinos- el PP ha anunciado que mantiene su decisión en señal de protesta por lo sucedido. Desde las filas nacionalistas su portavoz, Sofía García, emplazó este viernes al alcalde, Francisco Fumega, a que retire a Manuel Sotelo «todas as competencias en materia de igualdade e violencia de xénero». En el posicionamiento del BNG se denuncia «a actitude cómplice do resto de membros do grupo de goberno do PSOE que riron a cachón tal 'fazaña'» -al día siguiente se censuró la actitud de la concejala responsable del área de Servicios Sociales por dar un «me gusta» en Facebook a la noticia en la que se daba cuenta de la actitud machista de su compañero- y se asegura que no se creen las «finxidas, forzadas e ofensivas desculpas posteriores do señor Sotelo». El BNG insta a Francisco Fumega, al que también se afea su actitud por no condenar lo sucedido, a retirar las competencias en materia de igualdad y violencia de género a Manuel Sotelo por considerar «que non está, en absoluto, capacitado para exercer competencias relacionadas cunha materia tan sensible como a defensa dos dereitos da muller». El BNG tampoco participará en las actividades del Concello do Carballiño relacionadas con el 8M.