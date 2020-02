La Valedora do Pobo pide informes sobre seguridad en los parques infantiles

2/09/2019: La magistrada María Dolores Fernández fue nombrada nueva Valedora do Pobo, después de la marcha en primavera de su antecesora, Milagros Otero

La Valedora do Pobo emplazará al Concello do Carballiño a que le remita toda la información relativa a la situación del parque infantil de la Alameda de la villa y si los elementos instalados allí cumplen la normativa en materia de seguridad. La iniciativa de la Valedora do Pobo es respuesta a la demanda de Manuel Nogueira, de Podemos, que trasladó a este organismo las quejas de los padres recogidas por esta formación.