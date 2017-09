0

La Voz de Galicia

08/09/2017

La sequía está afectando de manera especial a los ganaderos, que tienen que utilizar las cisternas para llevar agua a su ganado. El problema está en dónde conseguirla. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, les ofreció la semana pasada la posibilidad de utilizar los tanques contra incendios; pero en el oriente ourensano no vale. «Están secos», gritaba ayer la ganadera y sindicalista María Páez desde el tractor que encabezaba la protesta del sector por las calles de Viana do Bolo. «Conselleira, os tanques non teñen auga; e o noso gando ten que beber», continuaba diciendo. En la tractorada -que incluyó una manifestación a pie- participaron ganaderos, agricultores y apicultores de Viana do Bolo, A Mezquita, A Gudiña, A Veiga, Vilariño de Conso y O Bolo.

Desde Unións Agrarias, convocante de la protesta, recordaban que las heladas produjeron importantes daños también.