Llevan un año fuera de casa tras caer la ruina de al lado y aún les quedan varios meses para volver

Teresa y Alfonso, ante su casa y los restos de la que colapsó, el pasado mes de abril LOLITA VÁZQUEZ

Llevaban más de 14 años denunciando que la vivienda que lindaba con la suya, en realidad una ruina, acabaría viniéndose abajo y les daría un disgusto. Y sus presagios se cumplieron el 16 de enero del 2023. Ese día Teresa Rodríguez y Alfonso Quiroga salieron de su casa en O Barco de Valdeorras con lo puesto al ver cómo se venía abajo la edificación lindera a la suya y todavía no han regresado. Siguen esperando a que se repare el muro de la vivienda derruída, ante el temor de que un posible arrastre de piedras y roca pueda llevarse por delante la suya. Y a ellos si están dentro. Por eso llevan más de un año viviendo fuera de su casa, turnándose entre la vivienda de su hijo y la de su hija. No se sienten a salvo en su propia casa. «Queremos volver, pero seguros», llevan reclamando desde entonces.

Ahora que ha pasado un año desde aquel día en el que sus temores se cumplieron, saben que todavía les quedan algunos meses más cambiando de cama cada semana. Porque aunque ya hay un contrato de obra, esta todavía no ha comenzado. Y la empresa adjudicataria tiene seis meses para hacerla, así que las cuentas les dan que hasta principios de verano no podrán estar de nuevo en su casa. Pero Teresa ya ni siquiera confía en esa fecha. «Nuestra situación está peor que nunca. Vemos que nuestra casa está deteriorándose muchísimo», señala. Asegura que sufren filtraciones de agua que no existían antes del derrumbe.

Denuncian que en los más de 365 días transcurridos desde entonces lo único que ha hecho el Concello —la casa ruinosa es de titularidad privada, pero sus propietarios se fueron de O Barco hace casi un siglo, por lo que la administración local ha asumido la obra— es retirar los escombros que ocupaban la carretera para el interior del solar donde antes estaba la vivienda caída y taparlos con una lona azul. «No se ha realizado ningún tipo de trabajo para que podamos regresar con seguridad», señala Teresa, que destaca el hecho de que el muro medianero permanece a la intemperie totalmente desprotegido. Lamenta también que ni siquiera hayan reparado el tabique que linda con su cocina, que se dañó con el derrumbe y está cubierto con un plástico. Asegura que tenían el compromiso de que eso se haría a finales de enero del 2023, pero un año después sigue igual.

El proyecto vivió un largo procedimiento administrativo, ya que el núcleo de O Castro, en el que está la casa, está catalogado por Patrimonio. Está a los pies de la torre medieval, declarada Bien de Interés Cultural. En agosto se mandó la memoria a la Xunta y en septiembre llegó el visto bueno al Concello de O Barco. La obra se sacó a concurso en noviembre y en diciembre se eligió a la empresa que la hará. El contrato se firmó justo después de Reyes. Hay, por tanto, hasta el 8 de julio para rematar los trabajos, que tienen un presupuesto de 74.716,52 euros.

Desde el Concello, el alcalde, Alfredo García (PSOE), subrayó que el Ayuntamiento ha intervenido en este caso «desde el primer momento». Respecto a la situación actual y al tiempo que ha pasado, solo quiso manifestar que la obra de reparación de la vivienda dañada está ya adjudicada y calcula que empezará a ejecutarse esta próxima semana. El regidor asegura que no ha habido retrasos, sino que hubo que seguir un procedimiento que requiere unos tiempos. García enfatiza que los trabajos comenzarán de inmediato.