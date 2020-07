El Pazo do Castro acogerá la entrega de los premios de la cata de la DO Valdeorras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

28/07/2020 05:00 h

El Hotel Pazo do Castro, en O Barco, acoge este viernes a partir de las 21.00 horas el acto de entrega de premios de la edición número 21 de la Cata Oficial de los Vinos de Valdeorras. «Tras los duros momentos vividos por el confinamiento, celebrar la Feria del Vino en Viloira no parecía lo más conveniente para evitar posibles contagios y frenar la propagación del virus. Por esta razón, pensamos en hacer un acto más pequeño y dimensionado que ponga en valor el trabajo realizado por nuestros bodegueros y viticultores, que fue declarado esencial durante la pandemia», explica el presidente de la DO Valdeorras, José Luis García Pando.

Un total de 23 bodegas remitieron muestras para ser evaluadas por los ocho catadores que pudieron degustarlas: 28 de blanco y 29 de tinto. Lo hicieron el pasado 10 de julio en las instalaciones del Consello Regulador. «La novedad con respecto a otros años, ha sido que hemos decidido abrir la cata a todas las bodegas de la comarca», recordó García Pando. En el acto de de entrega de premios, en el que participarán unas 50 personas y en el que se adoptarán todas las medidas precisas para garantizar el distanciamiento social de los invitados, se distinguirán los tres mejores blancos y los mismos tintos del año en Valdeorras y habrá una mención especial en cada categoría de otras añadas.