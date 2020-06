Nuevas comprobaciones en la piscina climatizada de O Barco

0

Ourense 17/06/2020 19:07 h

La apertura de la piscina climatizada de O Barco todavía está por determinar pero parece que la instalación va dando pasos hacia ese fin. Este martes los técnicos realizaban una comprobación en el lugar, cuyo resultado arrojó buenos resultados.

Según el alcalde del municipio, Alfredo García, la evolución de los trabajos en la infraestructura de la piscina es buena, aunque desde el Concello no quieren arriesgarse a ponerle fecha a la reapertura, en un principio prevista para el 2019. «Hasta que no estén todas las pruebas hechas es preferible que no nos adelantemos», explica el regidor. A finales de este mes, el día 27, se procederá a una nueva comprobación en la piscina climatizada.