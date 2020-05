«No me imaginaba que mi novela iría a aparecer en una realidad como esta»

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 24/05/2020 15:36 h

El mismo día que se declaró el estado de alarma sanitaria, el pasado 14 de marzo, el monfortino Fernando Hernández González -que trabaja como policía local en O Barco de Valdeorras- tuvo por primera vez en sus manos el primer ejemplar de su segunda novela, Gotas de esperanza. La primera, Juguetes de lo desconocido, apareció en el 2015. «Terminé de escribirla hace un año y medio, y no podía imaginar que mi novela, una obra de ficción, iría a aparecer en medio de una realidad como esta, una situación en la que la que la realidad se nos ha partido por completo», dice. Al trabajar en un servicio considerado esencial, se ha mantenido desde entonces en activo.

-¿No tratará de pandemias su nueva novela?

-No, es una historia que sucede en la época actual, pero no habla de pandemias, aunque sí toca algunos asuntos que están también muy de actualidad, como se está viendo ahora mismo con la crisis sanitaria. Me refiero a este ambiente de crispación política y social, y a la falta de apego y valoración que tiene hoy la gente hacia los líderes políticos. Este aspecto no es una parte esencial de la novela, no es la vía principal por la que discurre la historia, pero sí se toca esta cuestión.

-¿Tiene alguna relación con su primera obra?

-En la primera novela hay una mención a algunas cosas que suceden en la segunda, pero la relación no va más allá de eso. En Gotas de esperanza aparece un grupo de activistas, liderados por una mujer llamada Marga Botana, que intenta promover una revolución o un cambio social a través de las redes digitales. En Juguetes de lo desconocido hay una pequeña referencia a esta historia.

-¿Qué más puede contar del argumento sin destriparlo?

-La novela cuenta la historia de este grupo, que es en principio pacífico, pero muy activo en las redes, y resulta molesto para ciertos poderes. El intento de cambio social de este movimiento provoca represalias y tiene también otras consecuencias.

-Sus libros parecen inscribirse en el género negro o policial. ¿Cuáles son sus referentes en este terreno?

-No puedo decir que sean referentes, pero supongo que intento hacer algo semejante a los libros que más me interesan como lector, que pueden ser los de Arturo Pérez Reverte, Frederick Forsyth, Ken Follett, Stieg Larrson... O también los de Julia Navarro, que tiene unas novelas muy interesantes.

-La novela aparece en un momento en el que no es fácil promover libros en actos públicos.

-Pues no, por ahora no va a ser posible organizar presentaciones en las librerías y en otros sitios. Me gustaría encontrarme pronto en persona con los lectores para agradecerles su interés y firmarles los ejemplares, pero eso habrá que dejarlo para más adelante. De momento lo estoy promoviendo en Internet con un blog y una cuenta de Facebook dedicada a la novela. También lo estoy moviendo por las librerías de Monforte y O Barco, y espero distribuirlo dentro de poco por Lugo, Ourense y otros lugares.