O Barco abre el plazo de solicitud de plaza en la guardería para el próximo curso

O Barco 20/05/2020 05:00 h

El Concello de O Barco de Valdeorras ha abierto el plazo de solicitud de plaza en la guardería municipal para el próximo curso, que está previsto que empiece el 4 de septiembre. Hay ocho vacantes en el grupo 0, para los nacidos en el 2020; 4 en el grupo 1 (para los nacidos en 2019) y 6 en el grupo 2 (para los nacidos en 2018). Quedan reservadas las plazas de renovación del alumnado del centro y las de emergencia social derivadas del departamento de Servizos Sociais.

Todo el procedimiento se debe hacer de manera telemática, con los requisitos y condiciones que se pueden consultar en el siguiente enlace a la web del Concello do Barco: https://sede.concellodobarco.org/fileadmin/solicitudes/guarderia/Convocatoria_prazas_curso_2020-21_EIM_O_Barco.pdf

Sigue adelante el proceso para el próximo curso, todavía pendientes de saber cómo terminará este. Aunque inicialmente se habló de que la reincorporación de los menores de 6 años a los centros educativos tendría lugar en la fase 2 (prevista para el próximo lunes), finalmente no será así. Los niños de entre 3 y 6 años no volverán al colegio ya hasta septiembre, y en el caso de las escuelas infantiles todavía no hay una decisión cerrada al respecto. Desde la Consellería de Política Social esgrimen que los expertos no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de esta reincorporación, y mientras la decisión sigue en el aire. Y la medida rige no solo para la red de la Galiña Azul, sino también para los centros de titularidad municipal (como la guardería de O Barco) o privada. «Estamos completamente fóra de xogo», explica la edila Margarida Pizcueta. «Estano estudando desde a Xunta, porque é complicado, pola presión da conciliación laboral pero tamén existe o perigo de contaxio», añade. En un primer sondeo entre las familias, los padres de 13 niños avanzaron que estos sí volverían a la guardería si reabría este curso. La semana pasada la cifra cayó hasta los 9.

El parón en la escuela se produce en medio de las obras de ampliación, que podrían ser objeto de un avance importante si se ratifica el cierre hasta septiembre. «Temos pendentes as obras no edificio vello, como apaertura de ocos e cambio da cuberta, que son obras que levan tempo, así que se soubéramos que non vai abrir, faríamos esas obras, porque deberíamos ter tres meses de prazo como mínimo para rematalas», señala Pizcueta.