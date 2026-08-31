Vuelca un camión cargado de cerdos en Nogueira de Ramuín y caen al río Miño varios animales

El traíler que transportaba 180 cerdos quedó volcado muy cerca del río Miño, junto a la N-120 ALEJANDRO CAMBA

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este lunes en la carretera N-120, a la altura del municipio de Nogueira de Ramuín. Un camión que transportaba cerdos ha volcado en una curva, quedando muy cerca de la orilla del río Miño, que en ese tramo transcurre paralelo a la calzada. El conductor ha resultado ileso, pero varios de los animales que iban en el tráiler han caído al agua.

El accidente ha tenido lugar a las ocho menos veinte de esta mañana de lunes, 31 de agosto. Fue un particular el que alertó al 112 Galicia de que el vehículo pesado, que viajaba en dirección a la capital de As Burgas, había volcado a la altura del kilómetro 553 de la carretera, en el tramo que transcurre entre la ciudad de Ourense y Monforte, a la altura de A Carballeira. De inmediato se puso en marcha un amplio dispositivo de emergencia, que trasladó al lugar a varias patrulla de la Guardia Civil, además de los bomberos del polígono de San Cibrao, trabajadores del GES de Pereiro de Aguiar y sanitarios del 061. A su llegada al lugar de los hechos el camionero, un vecino de Ourense de 26 años, ya estaba fuera del vehículo, aunque explicó que se encontraba mareado.

El vehículo transportaba unos 180 cerdos y varios de ellos cayeron al río tras el vuelco, por lo que los efectivos de emergencia que se desplazaron a la zona llevan horas tratando de recuperarlos. Se encargan de esta labor, entre otros, los trabajadores de bomberos del parque de San Cibrao, que se echaron al río con una lancha zódiac para intentar salvar a algunos ejemplares que se encuentran con vida en el agua y recuperar los cuerpos de los que murieron ahogados. Algunos ejemplares lograron cruzar hasta la otra orilla del río a nado, llegando a las vías del tren.

Al filo de la una de la tarde el tráiler permanecía volcado en el mismo lugar del accidente, ya que se estaba esperando a la llegada de una grúa de grandes dimensiones, necesaria para poder izarlo y retirarlo del arcén. Un carril de la calzada ha sido cortado, regulándose la circulación con un semáforo provisional.