Muere una mujer en Muíños tras una colisión frontal provocada por un conductor ebrio y su marido fallece una hora después de un paro cardíaco al enterarse

El conductor detenido entró al juzgado de Bande con la cabeza cubierta por una capucha y acompañado por un abogado.

Un trágico accidente de tráfico tuvo lugar a última hora de la noche del miércoles en el municipio ourensano de Muíños. Una mujer de 51 años murió tras una brutal colisión que tuvo lugar en la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós.

Ocurrió en torno a las diez y media e implicó a dos vehículos, un Citroën Saxo y una furgoneta Opel Combo. Se sospecha que este último vehículo se salió de su carril e invadió el contrario, por el que circulaba correctamente el coche más pequeño. Como consecuencia de la colisión frontal resultó fallecida en el acto la conductora del turismo, de 51 años y vecina de Requiás (Muíños). El conductor del Opel fue trasladado al Complexo Hospitalario de Ourense con heridas de pronóstico leve.

Hasta el lugar se desplazaron los equipos de Urgencias Sanitarias de Galicia, el GES de Muíños y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios de rescate tuvieron que realizar tareas de excarcelación de la conductora, si bien no se pudo hacer nada por salvar su vida.

La tragedia, sin embargo, no terminó ahí. Unos minutos después de la colisión apareció en el lugar del siniestro el marido de la fallecida, preocupado al ver que ella no regresaba del trabajo ni cogía el teléfono. Los trabajadores sanitarios y de emergencias que se encontraban allí le dieron la noticia de que su esposa acababa de morir en un accidente. A las doce menos cuarto de la noche, cuando se encontraban con él trabajadores del GES de Muíños, empezó a sentirse indispuesto y sufrió un paro cardíaco. Tras una hora de maniobras de reanimación cardiopulmonar y a pesar de la movilización de la ambulancia medicalizada de Ourense, no se logró revertir la parada cardiorrespiratoria, falleciendo también el marido.

Positivo en alcohol

Apenas dos horas después agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil acudían al hospital para hacerle la prueba al conductor del furgón. Se constató que se encontraba bajo los efectos del alcohol, obteniendo una resultado de 0,64 en el primer test y 0,58 en el segundo. Dio negativo en drogas. Se trata de un varón de 40 años vecino de Calvos de Randín.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, a la una y veinte de esta tarde de jueves ha sido detenido por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los integrantes del subsector de Tráfico instruyen las diligencias para enviar a la magistrada titular del juzgado de instrucción de Bande, en el que el conductor pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Este suceso ha causado una gran consternación en el municipio. El matrimonio deja un hijo de poco más de veinte años, que recibió la noticia del duro golpe también en el lugar del siniestro.

Fuentes de los servicios de emergencia destacan que el lugar en el que tuvo lugar la colisión es una carretera sin incidencias, con carriles bien definidos, registrándose el choque frontal en una curva poco pronunciada, y con buena visibilidad.