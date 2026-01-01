El periódico oficial del Partido Comunista de China loa el modelo de comunidades energéticas de Galicia

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

MONTERREI

Captura de pantalla del diario People's Daily con un reportaje sobre la comunidad energética de Infesta, en Monterrei
El  «People's Daily», propiedad del comité centrál del partido, que lidera el presidente del país, Xi Jinping, y uno de los diarios con más tirada del mundo, destaca el proyecto de Monterrei

01 ene 2026 . Actualizado a las 19:47 h.

El People’s Daily, el diario oficial del comité central del Partido Comunista de China (PCC), publicó en diciembre un reportaje sobre el proyecto de comunidad energética que se está desarrollando en el concello ourensano de Monterrei. El

