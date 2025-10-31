Monterrei, de luto ante las consecuencias del fuego: «Os incendios non acabaron en agosto»

Sabela Gondulfes organiza un acto por los incendios forestales en la comarca de Monterrei Santi M. Amil

Los ourensanos que sufrieron la devastadora ola de incendios de este verano no quieren que se les olvide. Las llamas pasaron pero les queda un largo recorrido viviendo las consecuencias. «Doéme a miña xente e quería facer