Monterrei, de luto ante las consecuencias del fuego: «Os incendios non acabaron en agosto»

Uxía Carrera Fernández
U. Carrera OURENSE / LA VOZ

Sabela Gondulfes organiza un acto por los incendios forestales en la comarca de Monterrei
Sabela Gondulfes organiza un acto por los incendios forestales en la comarca de Monterrei Santi M. Amil

La escritora Sabela Gondulfes organiza una concentración civil el día 2 de noviembre en Verín para que no se olvide a los afectados

01 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los ourensanos que sufrieron la devastadora ola de incendios de este verano no quieren que se les olvide. Las llamas pasaron pero les queda un largo recorrido viviendo las consecuencias. «Doéme a miña xente e quería facer

