Vecinos de Monterrei denuncian «dejadez» e «incendios intencionados»

La Voz de Galicia pablo varela

ourense / la voz 31/07/2020 14:24 h

En la carretera que da acceso a la parroquia de San Cristovo (Monterrei), sentado a la sombra bajo la fachada de su casa, Benigno Losada espantaba los bichos con un matamoscas. Tras mandar varias a paseo, señalaba con él una finca cercana. «Os donos non viven aquí, veñen como moito unha vez ó ano e nunca a verás limpa», decía.

En torno a las 15.00 horas del miércoles, el fuego se cebó con los montes colindantes a esta pequeña aldea, próxima al límite entre los concellos de Monterrei y Cualedro. Ayer, sus calles amanecían vacías, con las persianas de las casas bajadas y solo rompía el silencio el sonido del motor de un hidroavión que sobrevolaba la zona, rastreando algún fuego activo. A lo lejos, en dirección suroeste, se alzaban pequeñas humaredas, el nefasto legado de una tarde que comenzó bajo un sol de justicia y dejó, a la mañana siguiente, un manto negro sobre los terrenos.

El fuego llegó a cercar el parque infantil de San Cristovo tras originarse en el entorno de los ríos Pichos y Porto do Rei, cerca de la parroquia de San Millán (Cualedro). El viento cambió de dirección al poco de iniciarse el incendio, y las llamas llegaron en apenas hora y media al borde de los invernaderos y galpones. La carretera que separa ambas poblaciones dejaba este jueves una estampa casi apocalíptica. «Isto foi intencionado, porque hai un círculo pechado de intereses. Os cartos que se empregan na extinción do lume deben levarse primeiro ó desbroce das fincas e a tarefas de prevención. Así non estaríamos falando disto», decía este residente en San Cristovo.

Losada calcula que son seis o siete los pueblos del concello de Monterrei donde aún no hay concentración parcelaria, pero sostiene que el problema real es recurrente: la dejadez. En las fincas, bien sea por la despoblación o porque sus propietarios apenas se dejan ver por el lugar, la maleza y la hierba crecen asalvajadas. «Pero no meu caso xa remitín denuncias ó Concello de Monterrei por cousas como esta, e ata agora non viñeron», contaba el vecino.

Elisa Docampo, que posee un pequeño terreno a las afueras del pueblo, cargaba un manojo de alfalfa que trajo de otra finca familiar que se salvó del incendio. A la suya tuvieron que acudir en mitad de la noche para evitar que se comiese el galpón, donde este jueves, dentro de una caseta y otro escondrijo improvisado a base de planchas de uralita y bloques de hormigón, ambos rodeados de arena, jadeaban sus dos perros. Uno de ellos temblaba al a ver a los recién llegados, quizá con su memoria puesta aún en las llamas, que se quedaron a un paso.

Mezcla de resignación y rabia

A escasos metros de allí, en el centro del pueblo, paseaba Manolo buscando escaparse del sol de mediodía. Al poco rato apareció Juan Antonio Fernández, su hijo. Vive en Barcelona, pero llegó a finales del año pasado a la aldea y se encontró, además, con el confinamiento del coronavirus. «E agora toca esconderse outra vez polo lume», decía sonriendo. Esbozaba esa sonrisa a medio gas, casi con resignación, porque el año pasado se libraron del fuego. «E iso é o raro, porque non hai verán no que non pase algo polo sur, sexa aquí ou noutro municipio», dice.

Juan Antonio apareció ayer en San Cristovo a las 17.00 horas, después de salir desde Ourense por motivos familiares. «O que te atopas cando chegas aquí é penoso. Estes pobos están descoidados nos seus arredores, e aí faltan cortalumes. O que se debe facer é obrigar a desbrozar á xente que posúe fincas. E se non o poden facer, que se contraten empresas que se encarguen do tema, porque cada vez hai menos xente», decía. Pero en San Cristovo, donde la mayoría de los que salían a la calle tras el alboroto de la noche rondaban los 65 años, el que parece haberse quedado a vivir para siempre es el fuego.

«Hay personas que poseen parcelas sin llegar a vivir aquí, y otras a nombre de gente fallecida»

El alcalde de Monterrei por el PP, José Luis Suárez, pide ayuda a la Consellería de Medio Rural para solucionar la problemática existente con las fincas particulares. El regidor del municipio ourensano explica que «cuando hay una denuncia remitida al Concello sobre deficiencias en el desbroce una parcela, desde aquí se remite un aviso al propietario en cuestión, exigiéndole que limpie el terreno, pero es cierto que no hay un seguimiento posterior». Los destinatarios de ese aviso, en algunos casos, viven fuera de Galicia, a veces hasta del país. «Muchos tienen fincas sin residir en la zona, y hay otras que sabemos que están a nombre de gente que está ya fallecida», comenta Suárez.

El dibujo geográfico del concello de Monterrei deja ocho pueblos dentro del valle y siete ubicados en la montaña. En las alturas, solo uno está sometido a la concentración parcelaria, Flariz. De los otros seis, en A Madalena han iniciado los trámites para sumarse, mientras que San Cristovo y Medeiros han pedido incorporarse, pero no están aún incluidos en el procedimiento. En San Millán (Cualedro), no muy lejos de donde se originó el fuego, sí la hay. «Pero la realidad es hay bastante monte sin trabajar por las cercanías», dice el alcalde de Monterrei.

«Para que esto cambie, la idea es que, si el Concello se hace cargo del desbroce de las fincas de un particular que no da señales de vida tras el aviso, se repercuta ese coste directamente al dueño. Y aún así sabemos que es complicado porque se deben actualizar las listas», explica Suárez.