El incendio de Monterrei destruyó más de 15 hectáreas de viñedos y 150 de castaños

Ourense 29/07/2020 05:00 h

El sindicato Unións Agrarias pide que la administración cuantifique cuanto antes los daños sufridos en Monterrei tras el incendio de la semana pasada que en tres días acabó con 720 hectáreas de monte para poder dar soluciones a los agricultores y ganaderos que se vieron afectados directamente por el fuego. Xosé Ramón González, responsable de agricultura del sindicato. cree que la Xunta podría establecer ayudas directas tal y como ocurrió en Sober, con el daño ocasionado por el pedrisco. Según UU. AA. de las 720 hectáreas asoladas, 400 fueron de superficie agrícola, alguna abandonada y en zona de concentración parcelaria. Añaden que más de 15 hectáreas de viñedo quedaron arrasadas y que unas 150 de castaños tiene graves daños que pueden hacer desaparecer su producción por años. Preocupa esta situación porque, sobre todo en el caso de los castaños, supone una renta complementaria muy importante para las explotaciones.

Ante este panorama que Unións Agrarias dice que «asombra e asusta» creen necesario tomar medidas estructurales. «Todos os anos na provincia de Ourense arden cantidades importantes de superficie, nuns casos de agro e outros de monte, e non se poden toma sempre as mesmas mediads porque teremos sempre o mesmo problema». Se refiere a invertir más en extinción que en prevención. «O único que fai a admisnitración é aumentar os presuposto en extinción de incendios. Falla a xestión do territorio. Nesta provincia, a cantidade de superficie abandonada que hai, teria que estar a disposivion de quen as quera utlizar. É evidente que algo pasa cando tes superficie abandonada que está dentro da concentración parcelariae o mensmo tempo outras explotacións ao lado que podería ter e manexar máis superficie que non teñen», explica Xosé Ramón González.

El sindicato agrario cuantifica en 80 millones el dinero que todos los años la Xunta destina a la extinción de incendios « porque á prevención non se fai e pasa porque parte deses cartos se adiquen a medidas de manexo do territorio e iso poden facelo os agricutores e gandeiros que necesitan máis superficie para as súas explotacións».

UU. AA. también se refirió a la próxima vendimia, que calificó de escasa, aunque señaló que tras la pandemia el sector tiene un remanente del 20 % de la producción anterior, una cifra asumible. Si bien,recordó que hay bodegas en perores situaciones, sobre todo aquellas pequeñas que vendían únicamente al sector de la restauración , paralizado durante meses En cuanto a la futura vendimia, Xosé Ramón González señalo la importancia de que llueva en agosto para que no disminuya más la producción y la de convocar la mesa del vino en las diferentes denominaciones para que se garantice la recogida del 100 % de las uvas y que las bodegas cubra los costes de producción, para que los agricultores tengan beneficios. Les preocupa, afirmó el responsable de agricultura del sindicato, la DO Valdeorras. «Vemos problemas importantes e manobras especulativas en Valdeorras. Hai un grupo de adegas foráneas que anunciaron hai dous meses que non ian coller uva. Agora pode ser que si, pero a precio barato e sen pagar os custes de vendima», afirmó Xosé Ramón González .