El exalcalde de Melón vuelve a liderar el PP tras cumplir condena de inhabilitación y no encontrar sustituto

Alberto Pardellas, acompañado de su mujer, Cristina de Francisco, que lo sustituyó al frente del PP local cuando lo inhabilitaron, en una imagen de archivo. Santi M. Amil

Alberto Pardellas Álvarez (Lisboa, 1965) atiende por teléfono desde Madrid. «Neste momento estou na Porta do Sol escoitando un artista da rúa, tomando un cafeciño e lendo La Voz de Galicia», dice el exalcalde del municipio ourensano de Melón, de 1.137 habitantes, que inmediatamente lee el titular de la página en la que está para demostrar que no miente. Pretende, de este modo, ilustrar el cambio que se avecina ahora para él, designado de nuevo como candidato del PP.

«Estou moi cómodo coa miña vida actual e non estaba nas miñas intencións volver», asegura Pardellas, que fue alcalde de Melón desde el año 2003 hasta el 2011, cuando tuvo que dejarlo. Una sentencia firme lo había inhabilitado por permitir la construcción de un pabellón en el entorno del monasterio de la localidad, calificado como bien de interés cultural (BIC). Pidió el indulto, pero se lo denegaron y empezó a cumplir condena en el 2012. Eran ocho años y medio de inhabilitación, que terminaron en el 2021. «Eu fun unha vítima. Nunca fixen nada malo en contra dos intereses do meu concello», dice Pardellas, que insiste en que las fechas de los documentos que lo incriminaron fueron falsificadas por el secretario municipal. También señala, otra vez, al entonces fiscal jefe de Ourense: «Ía por min a tiro fixo».

Sea como sea, todos sus recursos fueron desestimados y se vio obligado a cumplir la condena. Mientras, al frente del PP local, quedó su mujer Cristina Francisco, primero como alcaldesa (entre el 2011 y el 2019) y actualmente como jefa de la oposición. Él siempre estuvo a su lado, asesorando en el día a día e incluso acompañándola a sus entrevistas oficiales con otras autoridades. «Non tiña experiencia en política, pero foi moito mellor alcaldesa ca min no aspecto de que é unha persoa tranquila, sosegada e ten talento para estar coa xente. De feito, a xente dicíame: ‘‘Ti, ou Cristina''», afirma Pardellas, que subraya que fue la primera mujer en dirigir el gobierno local de Melón.

Ahora, sin embargo, Cristina Francisco no irá en la candidatura del PP para las próximas elecciones y su marido asegura que él tampoco quería, pero que lo convencieron. «De feito, eu estiven traballando a petición do partido para buscar un candidato», explica Pardellas, que relata que alguno lo rechazó por problemas de salud y, otros, porque querían que él fuese el cabeza de lista. «O que facían era falar con Baltar para que me convencese a min. Así é case imposible conseguir un substituto e a min non me gusta deixar a ninguén tirado», explica el exregidor y aspirante popular. Al preguntarle, por lo tanto, si él fue el último recurso admite que sí y dice que fue la semana pasada cuando finalmente lo convenció el presidente provincial, José Manuel Baltar.

Pardellas vuelve, según afirma, con espíritu conciliador: «Sei que cometín algúns erros e fixen cousas que hoxe en día pensando non as faría. Pero tes que tomar decisións, como un árbitro. E por iso agora eles teñen o VAR, que ás veces rectifica as súas decisións. Eu tiven uns anos de VAR e espero que agora sexamos capaces de xuntar aos veciños como a familia que somos e que non haxa a división que hai actualmente. O primeiro que farei é abrir a porta a todos os que me criticaron ou tiveron algún problema comigo na anterior etapa».