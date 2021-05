El alcalde socialista de Melón recurrirá al juzgado para intentar recuperar su sueldo

0

Ourense 11/05/2021

Finalmente recurrirá al juzgado. El alcalde del concello ourensano de Melón, el socialista Emilio Díaz, no consiguió por segunda vez que se pudiera celebrar el pleno convocado por él para debatir un recurso de reposición contra tres de los acuerdos aprobados en la sesión extraordinario del pasado 12 de marzo. Entre ellos estaba el que acordó la eliminación de su dedicación parcial y su retribución económica, presentado curiosamente los cuatro ediles del PSOE que lo acompañan en la legislatura y con los que mantiene una relación muy tensa. En aquel pleno se había acordado, además, la creación de la Junta de Gobierno Local y su convocatoria ya que, según sus compañeros de partido, nunca se ha celebrado ni ha llegado a compartir alguna reunión con ellos.

El pasado viernes se convocó el primer pleno de reposición de su sueldo, que suma 28.392,24 euros brutos anuales. Únicamente apareció una concejala del PP. Ante la falta de quorum para celebrar la sesión, esta se trasladó a ayer martes. La cita fue a las 14.00 horas y en esta ocasión aparecieron ediles suficientes para poder llevar adelante el pleno. Acudieron dos del PP y tres del PSOE, además del regidor. Pero faltaba la pieza más importante: el teniente de alcalde. Al abstenerse el regidor Emilio Díaz de tratar el tema, por ser parte implicada, resultaba imprescindible la figura de su segundo para poder presidir la sesión. No fue posible.

Ante esa situación, el regidor señalaba que esperará a recibir el informe de la secretaria sobre la sesión plenaria para acudir al juzgado para que dirima la legalidad del acuerdo. Emilio Díaz argumenta que el acuerdo adoptado en aquel pleno adolece de validez por incurrir en desviación de poder. Señala que no se ejerció la potestad del pleno de decidir la retribución de cargos «sino que se censuró la labor del alcalde mediante la retirada del sueldo a él personalmente y no al cago que ocupa».

Emilio no ve posible retomar la relación con los otro cuatro miembros de su partido en el Concello de Melón: «Convoqué el pleno para dar una segunda oportunidad y no llevar al juzgado, pero no queda otra».