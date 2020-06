La portavoz del PP en Melón rechaza las acusaciones del reparto clientelar de material de protección

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

07/06/2020 05:00 h

La portavoz del PP en el Concello de Melón, y exalcaldesa, ha rechazado las acusaciones y denuncias del PSOE referidas al reparto clientelar de material de protección contra el coronavirus y emplaza a los socialistas a rectificar algunas afirmaciones, como las referidas a la existencia de «dous coñecidos militantes do PP inhabilitados para exercer cargo público». En el comunicado de Cristina Francisco Vílchez se señala que «no existe en la militancia del PP de Melón 'dous coñecidos militantes do PP de Melón, inhabilitados para exercer cargo público' por lo que, además de una notoria falsedad, se está calumniando a quien desinteresadamente invirtió dinero en proveer a sus vecinos de protecciones contra la pandemia, lo cual juzgamos injusto e interesado». La exalcaldesa de Melón rechaza la actitud inquistorial del PSOE y recuerda que «no solamente no existen dos militantes inhabilitados para ejercer cargo público, sino que a renglón corrido se acusa de corrupción a dos anteriores alcaldes del Partido Popular». Le llama la atención a la portavoz del PP que los socialistas «califiquen como inhabilitados a dos donantes anónimos» y Cristina Francisco señala que el PP de Melón se puso «al principio de esta crisis en contacto el actual gobierno municipal para ofrecer su colaboración. Casi tres meses después sigue sin existir contestación alguna y no se proporcionó tampoco información periódica de las medidas que hubieran llevado a cabo». Ante ese panorama los donantes gestionaron individualmente el reparto, para lo que contaron «con ayuda de otros vecinos de su confianza habida cuenta la poca información y fiabilidad que tenían en el grupo de gobierno».