Son de Manzaneda acusa a Baltar de ofrecerles la alcaldía «para asegurar o seu cortello»

O Barco 22/09/2020

El grupo Son de Manzaneda hizo público un comunicado denunciando que «certo personaxe, amparado nunha malsá posición de poder, tamén veu petar a nosa porta tentando mercar outra alcaldía [tras Castrelo de Miño, Viana do Bolo y San Xoán de Río] para asegurar o seu cortello na Deputación». Y no es la primera vez, dejan entrever: «Obtendo a mesma resposta que nas anteriores ocasións: un non rotundo. Manzaneda non se vende, nin por miles de euros nin por prometer obras que deberían vir por xustiza social soas, nin por ameazas de paralización orzamentaria», aseguran desde el grupo que lidera Félix Domínguez. Califican de «bufóns» a los enviados por el presidente provincial del PP «a negociar unhas condicións que dan risa, porque pretender facer o ben para o pobo comezando dunha maneira tan rastreira».

Desde Son de Manzaneda aprovechan, no obstante, para recordarle al PSOE que gobierna en minoría. «O grupo de goberno non pode ir por libre como mando absoluto, ten que contar con nós, situación que ata o momento é feble e xera descontento social», remarcan.