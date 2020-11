CxMaceda pide ayudas directas del Concello a los autónomos locales

0

La Voz de Galicia La voz

Ourense 10/11/2020 14:55 h

Compromiso por Maceda afirma que el Concello no ha puesto en marcha ninguna medida económica de apoyo a la hostelería, comercio y empresas afectadas por la pandemia. Este grupo apunta que lleva presentando iniciativas en este sentido desde el mes de mayo, pero no obtuvieron el respaldo del alcalde.

Las propuestas de CxMaceda, afirma este grupo, «son fáciles de executar e poden supor unha mobilización de 200.000 euros, non alcanzado nin o 10% dos orzamentos do Concello do 2020 que son de 2.400.000 € , polo que son asumibles».

Entre las medidas que proponen están una subvención de dos mil euros a los autónomos de la hostelería y de otras actividades afectadas por esta crisis sanitaria, la entrega de cinco bonos de cinco euros (25 euros por persona) para gastar en establecimientos de Maceda en los próximos dos meses y que el Concello pague a sus proveedores en el plazo de quince días desde que entreguen la factura, además de facilitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago de tasas e impuestos municipales.