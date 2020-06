Compromiso por Galicia de Maceda pedirá el voto para el BNG

0

08/06/2020 05:00 h

Compromiso por Galicia de Maceda no respalda el acuerdo de concurrir a las elecciones autonómicas con En Marea Galeguista y de cara a la cita electoral del 12 de julio los responsables de esta formación en Maceda solicitarán el voto para el BNG. Celso Sánchez González, concejal de CxG en Maceda, ha hecho público un comunicado en el que se señala que «o grupo nacionalista/galeguista de Maceda que apoiou a Compromiso por Galicia nas últimas eleccións municipais decidiu non facer campaña a favor de En Marea Galeguista nas vindeiras eleccións ao Parlamento Galego do 12 de xullo». Se incide en el hecho de que para la cita del 12 de julio se presentan dos alternativas de espectro nacionalista-galleguista: BNG y Marea Galeguista «coalición esta formada por En Marea, Compromiso por Galicia e Partido Galeguista». El grupo de Maceda, según indica el concejal Celso Sánchez, «que ata hai pouco apoiabamos a Compromiso por Galicia decidimos non apoiar nas eleccións do 12 de xullo a Marea Galeguista pois consideramos que non é neste momento unha alternativa política que axude a desbancar ó Partido Popular do Goberno da Xunta de Galicia, principal obxectivo para nós a día de hoxe». Así las cosas, como grupo pedirán el voto para el BNG por considerar que es la «mellor alternativa a día de hoxe para acadar ó obxectivo de propiciar o cambio necesario na Xunta de Galicia». El grupo de Maceda considera que CxG ha dejado de ser un instrumento eficaz para defender los derechos e intereses de Galicia, decidiendo desmarcarse de esta formación y constituirse en grupo independiente con el nombre de Compromiso por Maceda.