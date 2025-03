Final feliz tras detener a la banda criminal que lo asaltó en su casa en Lobios: «Ya no siento miedo, cada día estoy mejor»

Agentes de la Guardia Civil en el acto de reconocimiento en Lobios, en el centro del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y la alcaldesa María del Carmen Yañez U.C.

Hace exactamente dos meses que tres delincuentes asaltaron el domicilio de Manuel Paz, de 74 años, en Vilameá, Lobios, agrediéndolo y llevándose dinero y joyas. Un mes después, la Guardia Civil detenía a cinco personas como miembros de una organización criminal e investigados por este robo con violencia. Mientras tanto, el vecino de Lobios, que resultó herido de gravedad, pasó por un largo ingreso hospitalario y una recuperación que todavía continúa. Pero ya recobró las fuerzas y perdió el miedo: «Desde que la Guardia Civil actuó me siento incluso seguro en casa». El Concello ourensano quiso reconocer con un acto la labor de los agentes.

La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, organizó este martes la entrega de distintivos especiales al capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ourense, Juan José López, y a los siete integrantes del equipo de patrimonio, encargados de la investigación, que todavía sigue abierta. El Concello les dio una placa para agradecer su trabajo, especialmente en nombre de Manuel Paz, que asistió al acto junto a su mujer y su hijo.

La denominada Operación Aquis intenta esclarecer los hechos de la madrugada del 19 de enero en Vilameá. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bande dictó para los cinco detenidos prisión provisional, comunicada y sin fianza. Tres son los asaltantes de la vivienda de Lobios y otro el informático del Concello de Xinzo. Este empleado municipal pasó de ser testigo protegido a investigado y, según las investigaciones, podría haber tenido un papel central en la organización del robo y también en delatar a la banda. «Las investigaciones siempre son vivas, hay una planificación previa y es común que surjan nuevas atribuciones de investigados o detenidos», aclaró respecto a esto Juan José López.

El capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial destacó la intensidad de la violencia ejercida por esta organización criminal, que «permanecerá en la memoria de las personas que tuvimos contacto con el escenario». Recordó cuando acudió al hospital a ver a Manolo Paz, que estuvo varios días sin conocimiento. «El punto más difícil fue el sufrimiento de las víctimas, que es lo que más preocupa y es el centro de toda la investigación», apuntó. También resaltó que, en los diferentes registros que se realizaron en Ourense y Xinzo, se intervinieron armas cortas y largas, punteros, inhibidores de frecuencia y drogas. La operación continúa abierta y no aclaró si se investigan más hechos aparte del asalto de Lobios.

Objetos intervenidos en los registros en el marco de la Operación Aquis GUARDIA CIVIL

Las felicitaciones que más agradaron a los agentes responsables fueron las de Manuel Paz. El constructor de Lobios, aún con heridas visibles en la cabeza, celebraba este martes que ya se sujetaba de pie, algo de lo que le habían privado las secuelas de la agresión. «Me encuentro en fase de recuperación, estoy en buen camino», aseguraba. Se mostró agradecido a todos los vecinos del pueblo por arroparlo y apoyarlo. Respecto al trabajo de la Guardia Civil, aseguró que una vez se llevaron a cabo las detenciones, pudo estar relajado. «Me da una tranquilidad plena, ya no siento miento, cada día estoy mejor», declaró.

Manuel Paz, el vecino de Lobios que sufrió el asalto u.c.

El hombre de 74 años tuvo que ser ingresado en la Unidad de Reanimación y someterse a operaciones, pero por suerte fue mejorando. Tanto físicamente como de ánimos: «No tenía confianza ni en mi propia casa pero ya perdí el miedo». La familia se personó en la causa y acuden a declarar esta semana.

Al acto asistió el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Rafael Berguillo, que lanzó un mensaje de tranquilidad especialmente a los mayores que viven en el rural: «No va a haber ningún grupo organizado que no nos tenga a nosotros detrás». El subdelegando del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, por su parte, alentó a los vecinos a acompañarse de confianza en la Guardia Civil y paciencia ante este tipo de problemas. «Esta distinción é froito do traballo de meses de investigación e prevención que se está facendo non só en Lobios senón en toda a provincia, traballando por todo o rural», defendió.