Al descubierto un pueblo anegado en Ourense: «Parece que cayó una bomba atómica»

Pueblo de Aceredo, en Lobios, anegado en 1992 Santi M. Amil

Aunque la aparición de Aceredo bajo las aguas del Limia supone en los últimos años un atractivo turístico, para aquellos que disfrutaron de sus calles no lo es tanto. «A la memoria no me viene nada, porque no he olvidado nunca el pueblo, lo tengo muy presente. Aun en ruinas, que parece que cayó una bomba atómica, reconozco las casas que están en pie y las calles. Y todavía resiste la fuente de piedra de la plaza. Recuerdo que antes de que se anegara el pueblo, no funcionaba porque estaba atorada. Y ahora, cuando vuelve a resurgir, echa agua por el caño». Francisco Villalonga recuerda la última fiesta que se celebró en el pueblo; él, además de vecino, era componente de una orquesta: «Fueron unos momentos emotivos muy fuertes para todos. La gente quedó muy marcada después de todo aquello. Yo solo iba en verano, pero muchos dejaron allí toda su vida, todos los recuerdos».