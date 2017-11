Aceredo resurge del agua para convertirse en reclamo turístico

Susana Acosta

Los protagonistas de la sequía en Galicia La escasez de agua ya se sufre en el rural de la comunidad Vítor Mejuto

La escasez de agua ya se sufre en las viviendas del rural, en el sector primario y entre los autónomos

Plácido Varela no dispone de agua corriente en su domicilio de la parroquia de Larín, en Arteixo desde hace algo más de un mes. Su situación es la misma que la de muchos vecinos del rural que se abastecen de pozos particulares y que han visto cómo se han secado: «Teño que carrexar caldeiros de auga entre os veciños, mentres non me autorizan a conexión á rede municipal», comenta Varela que vive en este inmueble desde hace 40 años y asegura que es la primera vez que le ocurre algo así: «Pensei que non me ía a secar, pero secou. Fai un mes mirei o pozo e vin que xa non tiña auga. Os meus veciños engancháronse a rede municipal xa e eu pedino pero aínda estou esperando», asegura.

