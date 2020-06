El PSOE pide un informe para estudiar si Leiro debe dejar la mancomunidad

0

Ourense 28/06/2020 14:43 h

El portavoz del PSOE en el Concello de Leiro, Manuel Rodríguez, ha solicitado a la comisión de cuentas y a Intervención que se le haga llegar un informe económico para estudiar si el Ayuntamiento debe seguir perteneciendo o no a la mancomunidad de O Ribeiro. «A estás alturas os socialistas de Leiro, temos claro que os servizos prestados pola mancomunidad ao noso Concello resultan gravosos para a economía do noso término municipal e dos veciños. Esta situación é fruto dos intereses económicos, políticos e personais que, desde sempre, afectan a xestión da mancomunidad. Son as mesmas razons que levaron a saida da mesma tanto os Concellos de Ribadavia, Castrelo de Miño, Melon, Carballeda de Avia e Avión», explica un comunicado.