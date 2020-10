El TSXG rechaza los recursos de tres trabajadores del GES de Laza

0

La Voz de Galicia

09/10/2020 05:00 h

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado los recursos presentados por tres trabajadores del Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Laza sobre la relación laboral con el Concello y da la razón al exalcalde socialista del municipio, Jesús Blanco Conde, en el posicionamiento adoptado por la administración local durante su mandato. Una de las personas que ha visto rechazadas sus pretensiones por parte del TSXG es la pareja del actual alcalde, el popular José Ramón Barreal Novo.

Desde el PSOE se ha recordado que con el relevo en la alcaldía de Laza, en junio del 2019, «comezaron a caer unha choiva de demandas ante os xulgados do social, coas que se buscaba a fixeza da relación laboral, auspiciadas por quen acababa de perder a alcaldía», en referencia al regidor del PP. Precisamente el portavoz de esta formación, Barreal Novo, de «forma regular e sistemática interesou a retirada destes recursos, que afectaban de xeito directo a súa parella, petición a que tamén se sumaron os anteriormente socios de goberno dos socialistas, as Mareas locais». Las diferentes sentencias fueron reconociendo, en la mayor parte de los casos, una situación de indefinidos a los trabajadores, aunque se rechazaba la condición de ser personal fijo. Contra este posicionamiento fue contra el que recurrieron varios operarios del GES ante el TSXG. El Tribunal ha rechazado dicha pretensión en tres sentencias, referidas a otros tantos casos, e incide en el fraude de lei que se estuvo cometiendo en el Concello de Laza bajo el mandato del popular José Ramón Barreal. El TSXG considera «indiscutida a existencia de fraude na contratación» al constatar que «o actor foi contratada temporalmente en varios dos seus contratos cunha contratación nominal, é dicir non existiu unha oferta pública de emprego aberta aos cidadáns que quixesen acceder ao devandito posto de traballo, e ocorre o mesmo cando na última contratación de 2016 convócase un concurso oposición para contratación temporal exclusivo para o persoal que xa está a prestar servizos no GRUMIR, é dicir, que non se respectaron os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público». Se reconoce la condición de personal indefinido «por fraude na contratación, extremo que xa non se discute, pronunciamento que ha de ser atentido por cando como xa indicamo se non se discute a fraude na contratación e a consecuencia inherente á devandito fraude é o recoñecemento de tal condición».