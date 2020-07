José Ramón Barreal volve á alcaldía de Laza «coa certeza de que levamos un ano perdido»

O grupo socialista do exrexedor Jesús Blanco Conde non presentou candidato para seguir xestionando o Concello

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 24/07/2020 19:57 h

Logo de pouco máis dun ano de xestión socialista no Concello de Laza -as corporacións municipais constituíronse en xuño do 2019- o PP volve facerse cargo do goberno local. O pacto entre PSOE e Xuntos por Laza Mareas Locais rachou hai un tempo e logo de meses de desencontros, e de ver como os seus excompañeiros de xestión «facían pinza» co PP, o socialista Jesús Blanco Conde renunciaba ao cargo. O martes presentaba o seu escrito en sesión plenaria da corporación, asumindo o cargo de forma provisional o tenente de alcalde Pablo Pazos Amado, e este venres celebrouse o pleno para escoller ao novo rexedor de Laza.

Había expectación por saber se habería un pacto de goberno PP-Xuntos por Laza, como apuntaba Blanco Conde no seu escrito de renuncia, aínda que a relación de forzas políticas na corporación non esixía que tal cousa se fixe realidade para conseguir o relevo na alcaldía: o PP conta con 4 concelleiros, polos 3 do PSOE e os 2 de Xuntos por Laza.

No momento de proceder a presentar candidaturas só se postularon para o cargo de alcalde os portavoces do PP e de Xuntos, José Ramón Barreal Novo e Jorge Lorenzo Vila respectivamente. O PSOE non presentou candidato. Chegada a hora da votación PP e Xuntos por Laza votaron aos seus respectivos candidatos, optando pola abstención os concelleiros do PSOE. O exalcalde popular recuperou deste xeito o cargo.

«Gobernarei en minoría»

Logo da sesión plenaria Barreal Novo lanzaba unha mensaxe de conciliación: «Non acudín ao pleno contando con ser alcalde. Asumo de novo o cargo coa certeza de que levamos un ano perdido, pero tamén co compromiso de traballar dende xa para recuperar a actividade e todo o que non se fixo en materia de obras e servizos».

O alcalde popular descarta negociar un pacto para o que queda de mandato e fixo un chamamento a buscar acordos puntuais para sacar adiante os proxectos e as actuacións importantes. «Gobernarei en minoría pero o meu obxectivo é negociar e buscar acordos cos outros partidos para conseguir o que todos queremos: o mellor para Laza. Presentarei o orzamento para que trasladen as súas propostas e o mesmo pasará co resto das iniciativas», sinalou o novo alcalde.

Para o popular José Ramón Barreal Novo o municipio non avanzou neste tempo. «Quedaron proxectos adxudicados da nosa época, como a da Rúa do Cruceiro ou a área de autocaravanas do Toural, que se podían ter executado e non se fixo. Agora toca recuperar o tempo perdido».