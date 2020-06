El alcalde de Laza cesa a los concejales de Xuntos y anuncia que el PSOE gobernará en minoría

0

Ourense 09/06/2020 05:00 h

El PSOE gobernará en minoría Laza después de que ayer el alcalde, Jesús Blanco, cesase a los dos concejales de Xuntos por Laza de sus competencias y los relegase a la oposición. Blanco da por roto el pacto de gobierno que le aupó a la alcaldía hace poco más de un año, cuando los dos votos de la Marea junto a los tres socialistas sumaron más que los cuatro que tenía Moncho Barreal, y que dejó al PP en la oposición.

Blanco achacó el cese a las deslealtades de sus hasta ahora socios. En un comunicado de varios folios apuntaba que en el reparto de competencias habían cedido a Xuntos las concejalías más amplias y atractivas, por su vertiente social, de salud, cultura, deporte, turismo, transporte y servicios sociales. Y que aunque en el pacto se acordó que todo sería supervisado por el alcalde, sus socios no habían respetado ese punto del acuerdo, optando por tomar decisiones sin consensuar con el PSOE. Y citaba de manera especial varias actuaciones llevadas a cabo durante el estado de alarma, como haber solicitado desde la tenencia la colaboración de la Diputación para llevar a cabo la desinfección de las calles. Y les acusaba de hacer pinza con el PP en varias ocasiones, la última hace unos días, cuando con sus votos consiguieron echar abajo los presupuestos para este año.

Desde Xuntos por Laza, su cabeza de lista y hasta ahora teniente de alcalde, Jorge Lorenzo, que confesaba haberse enterado de su cese por la prensa, negaba la mayor. «Eu non rompín ningún pacto de goberno», respondía, sin querer entrar en más detalles sobre los motivos que subyacen a la ruptura. «Ata o día de hoxe estivemos traballando sen problema. Non pelexamos, non fixemos nada, non pasou nada», añadió. Negó cualquier pinza con el PP y recordó que si Blanco es alcalde es gracias a los votos de Xuntos por Laza.