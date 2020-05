Los presupuestos de Laza afloran la tensión en el grupo de gobierno

0

La Voz de Galicia Maite Rodríguez

Ourense 20/05/2020

El pleno de presupuestos del Concello de Laza se celebra este jueves (12.00 horas) y se prevé tenso por las diferencias en el grupo de gobierno. El alcalde, Jesús Blanco (PSOE), reconoce que hay «fricciones» con el grupo de Xuntos por Laza-En Marea y sus dos concejales.

La comisión de gobierno convocada para este miércoles no pudo celebrarse por falta de cuórum al faltar los representantes de ese grupo ni tampoco la posterior reunión preparatoria del pleno, según el alcalde. Blanco reconoce que «no hay unanimidad» y considera que no hay mucho margen para pactos en un presupuesto municipal de 1.461.000 euros para 2020, con reducción en las transferencias de capital de Xunta y Diputación y por la participación en los ingresos del Estado. Consignan una partida de 3.000 euros para incentivar la natalidad y más gastos de personal para pagar trienios de los GES, aunque se ahorre la dedicación exclusiva de 49.000 euros del anterior alcalde.

Jorge Lorenzo, teniente alcalde por Xuntos por Laza, dice que su voto en el pleno será «coherente». Afirma que se metió en política «para traballar e cambiar cousas, e non nos deixan» y que el alcalde los ha tratado como «satélites» y no como socios de gobierno durante este año de mandato. Lorenzo apunta que no acudieron a la comisión de gobierno, pues iba a ser el martes y en su caso había pedido permiso en su trabajo para ese día y no podía volver a pedir más horas. El regidor indica que a él no le dieron explicaciones.

Blanco señala que la pérdida de confianza se remonta al mes de febrero cuando Xuntos por Laza presentó tres mociones verbales al pleno, cuya urgencia votó a favor el PP. Antes la relación era fluida, a partir de ahí el distanciamiento creció, asegura. En cambio, Lorenzo apunta que el problema viene de atrás y que llevan «un ano aguantando».