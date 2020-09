La tienda de alimentación de Larouco

0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 03/09/2020

De recién casados María Jesús García y Jesús Martín se establecieron en Larouco y después se mudaron a Madrid. Allí pasaron 25 años hasta que el verano pasado decidieron que era el momento de volver a Larouco con sus tres hijos. María Jesús siempre había tenido la ilusión de tener una tienda pequeña, y Valdeorras era el sitio. En la localidad no había un lugar en el que hacer la compra, así que decidió que ella lo crearía. Pasó algún tiempo hasta que encontró el local perfecto para su ultramarinos. Pero apareció y comenzó con los preparativos, que se vieron afectados por la pandemia. No fue fácil comprar los muebles, con todas las tiendas cerradas, así que tuvo que recurrir a Internet para conseguirlos. Y lo logró. Pasados cuatro meses desde la apertura, María Jesús está encantada con su tienda de alimentación. Cuenta que la acogida del negocio está siendo muy buena, y que para ella además resulta gratificante ayudar a la gente. Y en esa medida está el servicio de entrega a domicilio que hace desde su tienda, y que sobre todo los mayores agradecen de manera especial. No solo eso, la tienda de María Jesús se ha convertido en un punto de encuentro de los vecinos, que utilizan el banco colocado por el Concello de Larouco en la puerta para sentarse y charlar un rato. Eso sí, manteniendo la distancia de seguridad.