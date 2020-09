Alerta máxima en la provincia de Ourense por los incendios, que ya han calcinado 6.700 hectáreas

0

Ourense 14/09/2020 11:20 h

La provincia de Ourense encara la jornada del lunes en situación de alerta por la virulenta oleada de incendios forestales registrados desde el sábado en localidades de todo el territorio. Según han confirmado esta misma mañana desde la consellería de Medio Rural los fuegos han calcinado ya 6.700 hectáreas y lo peor es que a esta hora once de ellos permanecen activos.

La situación más preocupante es la que se vive en el municipio de Cualedro, parroquia de Montes, donde sigue decretada como medida preventiva la Situación 2, debido a la proximidad del fuego a las viviendas de Carzoá. El fuego se declaró minutos antes de las tres de la tarde del domingo y ya ha calcinado 800 hectáreas. En este municipio ourensano, que ya se vio afectado por el fuego a principios del verano, se vivieron durante el domingo momentos dramáticos, ya que ardieron cuatro viviendas. Trabajan allí siete motobombas, ocho brigadas, seis helicópteros y cuatro aviones, así como los equipos especializados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), solicitados por la Xunta a la Delegación del Gobierno ante el elevado riesgo causado por los incendios. El conselleiro dijo que en Cualedro se concentraron todos los esfuerzos por la difícil situación debido a que el viento era muy cambiante.

«Temos todos os medios concentrados para defender ás persoas de Cualedro», señaló José González, que insistió en la tesis de la intencionalidad: «Son incendios intencionados, que se fixeron nun momento no que se dicía que vai vir chuvia. Son incendios no sitio no que saben que o vento vai causar moito dano». El conselleiro aseguró: «Imos seguir enriba dos incendiarios. Temos a tecnoloxía e os medios para localizalos e van ter que pagar con penas de prisión e co seu patrimonio. Non se pode permitir isto».

Activo permanece también el incendio que se declaró a las dos de la tarde del domingo en Rairiz de Veiga, parroquia de Sabariz, donde han ardido 260 hectáreas. Además de los medios de extinción de la Xunta, trabajan allí militares de la UME.

Dramático es por ahora el balance de hectáreas calcinadas en Vilariño de Conso, ya van 2.000, así como el del fuego que arrasa el corazón del Xurés. Así, en la parroquia de Río Caldo (Lobios) hay ya otras dos mil hectáreas destruidas y también se ha hecho necesario el apoyo de la UME a los medios de extinción autonómicos, que han desplegado en la zona más de treinta brigadas y 24 aviones y helicópteros. Es de hecho, el incendio que más medios de extinción tiene en estos momentos.

Chandrexa de Queixa, con 400 hectáreas arrasadas, Vilar de Bario, con 700, A Gudiña, con 150, Vilardevós, con 80, Manzaneda, con 100 y Laza, con 60 hectáreas arrasadas hasta el momento conforman la triste lista de municipios en los que hay fuegos activos. En Maceda, el incendio donde ardieron el domingo 130 hectáreas tras declararse dos focos en Castro de Escuadro, el fuego ha logrado estabilizarse tras una noche de intenso trabajo por parte de los servicios de extinción.