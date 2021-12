Cristina R. V. a las puertas del juzgado de Ribadavia antes de ser trasladada a la prisión. Santi M. Amil

A Cristina R. V., la vecina de Cortegada que esta semana confesó haber matado a un hombre al que había conocido por Internet, ya la tenían los investigadores en su punto de mira desde hacía semanas. A finales de agosto los Mossos d’ Esquadra se habían puesto en contacto la Guardia Civil de Ourense para comunicar la desaparición de José María R. Z., un vecino de Castelldefels de 53 años del que nada se había sabido desde dos o tres días antes. Su madre informó de que había viajado hasta una aldea de la provincia para conocer a una mujer, por lo que se pidió a los investigadores gallegos colaboración. Lo primero fue analizar las ubicaciones del móvil del desaparecido. Había estado activo en Cortegada desde el 20 de agosto, fecha en la que el hombre había volado desde Barcelona hasta Peinador —con un billete solo de ida—, pero la señal se perdía el día 24 en las inmediaciones de la casa de Cristina, en O Rabiño.

A finales de septiembre, con estos datos sobre la mesa, los investigadores del equipo de Policía Judicial del instituto armado visitaron la casa de la mujer. Le preguntaron por José María y ella admitió que había estado allí, pero les contó que «no se habían entendido» y que él había decidido marcharse. Esta última parte chirriaba, ya que no se constató que el hombre hubiese comprado otro billete de avión o de cualquier otro transporte, y era evidente que no había vuelto a su casa, así que a mediados de ese mes, y con la colaboración de efectivos de Protección Civil de Cortegada, se hizo una batida por los montes de la zona, tratando de localizarlo. No se obtuvo resultado, pero los agentes empezaban a tener cada vez más claro que la última mujer que había visto con vida al desaparecido sabía más de lo que contaba y comenzaron a acudir a su vivienda con frecuencia. Hablaban con ella y le preguntaban por el caso, y aunque nunca aportó pista alguna, la presión policial se intensificó. Coches patrulla eran vistos por los vecinos casi a diario en la aldea e incluso cuentan los lugareños que esas visitas ahuyentaron a otro novio que visitó la casa de Cristina unos días, después del verano. Quizás al saber de la desaparición de José María, prefirió poner tierra de por medio.

La asesina confesa de Cortegada: una vida sin antecedentes marcada por un terrible suceso M. Vázquez

A principios de este mes de diciembre se repitió la batida, pero esta vez los agentes contaban el apoyo de los perros del servicio cinológico, que husmearon en la parte exterior de la casa de la sospechosa. Uno de ellos se puso muy nervioso al oler una alfombra que estaba a las puertas de la vivienda, pero no eran animales expertos en el rastreo de restos biológicos, como los que sí han acudido a la zona en esta semana, por lo que no se pudo precisar qué había allí. Eso sí, la reacción del animal debió poner nerviosa a la presunta homicida, que en los días posteriores volvió de nuevo a recibir la visita de los profesionales de la Benemérita.