Lo que a la vista de cualquiera parecía una bonita y cuidada finca en la que no faltaban las flores y los frutales, ha resultado ser el escenario de los horrores. Allí se han encontrado enterrados restos humanos que, se sospecha, pertenecen a José María R. Z., un vecino de Castelldefels (Barcelona) de 53 años que el pasado 20 de agosto viajó hasta Galicia, en concreto hasta la localidad ourensana de Cortegada, para conocer a una mujer con la que había contactado a través de un chat de citas. Tras dos semanas conversando por WhatsApp, ambos acordaron pasar unos días juntos en la vivienda de ella, en el lugar de O Rabiño. Él ya nunca regresó a su casa.

Este miércoles la mujer confesó que lo mató el 24 de agosto. Lo hizo de forma espontánea, mientras colaboraba en las labores de búsqueda del desaparecido, cuya muerte se daba ya casi por certera desde horas antes, ya que Cristina R. V., la presunta homicida, había acudido muy alterada a una consulta médica. Le contó al facultativo que su ligue había muerto meses atrás en su casa por causas naturales y que ella, en lugar de llamar a emergencias, había decidido ocultarlo, quemando el cadáver y enterrando los restos.

Ahora ya se sabe que la primera parte de esa historia no era cierta. Ante la jueza de Ribadavia y la letrada de la administración de justicia, la joven de 26 años se vino abajo y admitió que la muerte de José María no fue accidental. Según explicó en el mismo escenario del crimen, la noche del 23 de agosto discutieron porque él le confesó que estaba «perdidamente enamorado» de ella, pero no era un sentimiento compartido por la otra parte. Cristina no quería seguir con él y ante su actitud posesiva, o eso alegó, decidió acabar con su vida. Lo hizo, siempre según sus palabras, proporcionándole algunos medicamentos que lo dejaron dormido. Después, cogió una almohada y lo asfixió.