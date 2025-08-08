Continúa sin control el incendio de Chandrexa de Queixa arrasó ya 700 hectáreas

Brif de Laza

El monte de Chandrexa de Queixa, en el Macizo Central ourensano, está ardiendo desde la tarde ayer y para atajar las llamas hay ya un amplio despliegue de medios de extinción en la zona. Son ya 700 las hectáreas afectadas, según la última estimación proporcionada por el 085 este sábado. Es el de mayor dimensión de la temporada estival en Galicia.

En el lugar trabajan desde la tarde del viernes personal del Servicio de Prevención e Extinción de Lumes de la Consellería de Medio Rural, la BRIF de Laza, la BRIF de Tabuyo y otros medios aéreos del Gobierno. Este incendio forestal se ha declarado en la parroquia de Requeixo y ha provocado una alta columna de humo visible desde distintos puntos de la provincia. Uno de los 16 bomberos de la BRIF de Laza ha resultado herido mientras actuaba en esta extinción.

El integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza que necesitó ser evacuado debido a un golpe de calor, durante la extinción del incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), se ha recuperado tras el incidente ocurrido en la tarde del viernes. Según informaron fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, este bombero forestal sufrió un mareo mientras trabajaba en una en la extinción del fuego en una jornada en la que las altas temperaturas ocasionadas por la ola de calor tampoco ayudaron. El trabajador fue evacuado en el propio helicóptero de la BRIF hasta su base en Laza, desde donde fue trasladado a un centro de salud. Actualmente, ya está bien de salud y se encuentra en su domicilio.

Según el parte informativo de la Consellería de Medio Rural, este incendio activo desde las 15.51 horas de este viernes ya afecta a 700 hectáreas. En cuanto a los medios de extinción desplegados por la Xunta están trabajado ocho técnicos, 22 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoio, nueve helicópteros y ocho aviones. Hay también medios del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otro lado, se ha declarado un incendio a las 22.03 horas del viernes en el ayuntamiento de Padrenda (Ourense), que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas. Hasta el lugar se han desplazado, por ahora, cuatro agentes, 10 brigadas, cuatro motobombas y una pala. En la provincia ourensana también se registró un fuego en Rairiz de Veiga, parroquia de Guillamil, a las 16.39 horas del viernes, que fue extinguido durante la madrugada, a las 03.25 horas, tras quemar 2,72 hectáreas. Participaron siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas y dos helicópteros, entre otros.

El incendio de Chandrexa de Queixa pasa ya a ser el más importante en Galicia en este mes de agosto. En plena ola de calor, las llamas también castigan los montes ourensanos. La semana pasada, el fuego calcinó 570 hectáreas en Vilardevós. En esa ocasión, obligó a decretar el nivel 2 de emergencia durante varias jornadas por la proximidad de las llamas a dos núcleos de población.

Por otra parte, están controlados los dos incendios de Ponteceso, en Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200). También el de Camariñas, donde han ardido 50 hectáreas. Por lo que respecta al de A Fonsagrada, está estabilizado tras arder 120 hectáreas.