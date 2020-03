Gabriel Alén dimite como alcalde de Cenlle para ir en la lista del PP para el 5A

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 02/03/2020 15:43 h

La elaboración de la candidatura ourensana del PP para las próximas elecciones autonómicas ha provocado cambios de alcalde en dos localidades de la provincia. Al relevo ya conocido de José Antonio Armada como regidor de Bande se une el de Gabriel Alén en Cenlle. El regidor, que lo era desde el año 2011, informó de su dimisión en un pleno celebrado a las 14.00 horas de este lunes.

Alén seguirá como concejal porque quiere, según dice, «seguir traballando polo Concello» y tiene proyectos en marcha que no quiere dejar a medias. No preveía ser incluido en las listas electorales del 5A y asegura que se le comunicó el sábado. «Non se me pasaba pola cabeza en absoluto», explica el ya exalcalde, que precisa que fue el presidente provincial del PP, José Manuel Baltar, el primero en comunicárselo, aunque también habló con el autonómico, Alberto Núñez Feijoo. De hecho, Alén afirma contar con la confianza de ambos.

De su etapa como alcalde hace un balance «positivo». Destaca su «entrega absoluta» al Ayuntamiento y asegura que ser regidor «é o máis satisfactorio que pode haber». Ahora queda en Cenlle como alcalde en funciones el que era teniente de alcalde, José Manuel Rodríguez Lamas. Todo indica que él será el sucesor definitivo de Alén, aunque el pleno para ratificarlo tendrá lugar el próximo lunes.